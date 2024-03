David se queda muy tocado con la información que Álvaro le da sobre María: “No me lo esperaba”

David y Álvaro se vuelven a ver las caras en la hoguera de chicos con los solteros

David y el soltero favorito de María tienen un tenso cruce de reproches

Inédito | María critica duramente a David tras la hoguera: "No se lo voy a perdonar todo"

David y Álvaro ya tenían oportunidad de verse las caras cuando el soltero fue vetado por los chicos, pero ahora se han puesto frente el uno del otro en la hoguera de los chicos con los tentadores favoritos de sus parejas.

Álvaro llegaba fuerte su encuentro con David con una foto enmarcada de la que tenía mucho que decir: “Te traigo un recuerdo de la primera vez que tu novia te puso los cuernos conmigo, ¿te suena la habitación? Es la suya”.

El regalo que le hace el soltero a David y que le hace reaccionar: “Mi novia no me ha puesto los cuernos contigo”

“Mi novia nunca me ha puesto los cuernos contigo porque cuando se lio contigo no estaba conmigo”, aseguraba David. Pero Álvaro le recordaba que cada vez que se ha alejado de María “ha ido a llorar con él” y David dejaba claro que si él quiere estar con ella él “está fuera del mapa” en todo esto.

El soltero aseguraba que, desde su llegada a la villa, María ha vuelto a sonreír: “Está feliz, está conmigo, antes llorando y eso se lo provocas tú, me das pena”. “Pena me das tú que eres un ridículo que no te vas a comer una mierda”, respondía David, visiblemente cabreado con las palabras del soltero favorito de su pareja.

Tras este tenso enfrentamiento entre ellos, Álvaro respondía las preguntas de David sobre María. “¿Crees que se quiere ir de aquí conmigo?”, preguntaba David y Álvaro respondía un rotundo “no” porque no está contenta con lo que ha visto de él en la villa.

David formulaba su segunda duda sobre su pareja: “¿Crees que María está enamorada de mí? Y Álvaro contestaba con un ‘sí’, algo que le dejaba más tranquilo: “Si me mintiera me diría que no, realmente lo sabía, veo que me dice la verdad”.

Álvaro, a David sobre María por su actitud en la villa: “Ha estado días sin comer”

Y, para terminar, David quería saber si se lo ha hecho pasar muy mal a María con las imágenes que ha visto. Álvaro no dudaba en decir que sí y explicar su respuesta: “Días sin comer ha estado”. Información que dejaba tocado a David: “No me gusta que me haya dicho que me diga que lleva días sin comer, no me lo esperaba”.