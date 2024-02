" Yo no te quería vetar. Han sido mis compañeros. Yo te quería dejar ahí con ella porque ya puedes estar ahí dos meses que no vas a conseguir nada ", le explicó David a Álvaro. Sin embargo, el soltero creía que en el fondo tenía miedo de lo que pudiera pasar entre él y María.

Tras el encuentro, David y Álvaro volvían a sus respectivas villas y comentaban lo sucedido. En el caso de David, entraba en la villa con una gran sonrisa y asegurando que está muy tranquilo porque no cree que vaya a pasar nada entre Álvaro y María. Pero se quedó muy pensativo con lo de que María tendría miedo de que él le fuese infiel. "Me ha rayado porque imagino que será que tiene miedo a perderme y no me gustaría que estuviera allí pasándolo mal", explicó David.