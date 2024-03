Los chicos se enfrentan a una última hoguera juntos sin precedentes en 'La isla de las tentaciones': "He colapsado, mi cabeza ha petado"

Lágrimas, enfados y mucha emoción: la reacción de las parejas al leer las cartas que se escribieron al llegar a ‘La isla de las tentaciones’

Los chicos se enfrentan a 'la hoguera de hogueras': "Vais a ver lo que sienten y cómo han vivido esta experiencia realmente"

David reacciona a las imágenes de María en el destierro con Álvaro Boix y a sus reacciones en las hogueras

Los chicos se han enfrentado juntos a una última hoguera sin precedentes en la historia de 'La isla de las tentaciones'. "Tenéis que estar más unidos que nunca porque no va a ser una hoguera cualquiera, vais a enfretaros a una realidad que no imagináis", les comunicaba Sandra Barneda y les advertía de que lo que iban a ver en esta hoguera "se iba a quedar marcado en ellos para siempre".

'La hoguera de hogueras' era a lo que les tocaba enfrentarse, nunca antes vista en el programa, donde iban a ver en las imágenes de la 'tablet' las reacciones de sus parejas en sus hogueras a todo lo que ha ido pasando en esta dura prueba de amor. "Vais a ver lo que sienten y cómo han vivido esta experiencia realmente", les explicaba Sandra y todos abordaban este momento tan importante con muchos nervios. "Me da bastante miedo", confesaba David, como también aseguraba Borja: "He colapsado, mi cabeza ha petado".

Adri se rompe al ver la decepción de Mariona con él

Adrián era el primero a ponerse frente a estas imágenes de 'la hoguera de hogueras' y no tardaba en romperse al ver el tremendo enfado de Mariona ante las actitudes de él con Mónica en la villa: "Puse la mano en el fuego y me he quemado, no me lo esperaba para nada". "No lo va a entender y yo lo haría porque la veo y me gusta ella, puedo conectar con otra chica, pero la prefiero a ella con sus diferencias conmigo", decía Adri sobre lo que ha podido sentir Mariona y, es que, no tiene todas con él de que su pareja le pueda perdonar todo lo sucedido con la soltera.

Álex responde a las acusaciones de Marieta

Cuando llegaba el turno de Álex, explicaba que le gustaría que su pareja estuviera arrepentida tras dejarse llevar con Sergio, pese a que afirmaba que él no se arrepentía de nada. Él podía ver en las imágenes cómo Marieta se enfadaba y hablaba de su relación de fuera y de sus carencias y, aunque no le gustaban nada, no podía enfadarse del todo: "A mí en ningún momento me ha dicho que le faltaba fogosidad, lo de dependiente emocional no lo entiendo. Creo que está picada y está soltando lo primero que se le pasa por la cabeza. Pero es que llevo mucho sin verla, la quiero, lo primero que voy a hacer es abrazarla y luego hablaremos todo lo que tengamos que hablar".

David reacciona a las imágenes de María con Álvaro Boix y a sus hogueras

David confesaba que su mayor miedo era ver a María criticarle: "No tengo ganas de verlo". Pero lo que no se esperaba es lo que Sandra Barneda tenía que decirle: "Siento decirte que para aclarar tus dudas y ayudarte en esta recta final es necesario que veas imágenes de María, más allá de las reacciones". Este iba a poder ver cómo fue el destierro que vivió su novia junto a Álvaro Boix, donde ambos compartían complicidad y sus confesiones más íntimas, aunque aseguraba que "no ve ningún peligro en esto" porque para ella el tentador es parte del pasado: "Sé que me prefiere a mí, pudiendo estar conmigo no va a hacer ninguna tontería con Álvaro".

David tenía claro que merece mucho más la pena que el soltero: "Me veo más listo que él, pienso que tengo las ideas más claras que él, me creo más guapo que él". Sandra Barneda preguntaba por estas palabras de su compañero Álex, que tiene una amistad con el soltero. "A los dos les falta un verano, igual", respondía bromeando Álex.

Y esto no terminaba aquí, David también iba a ver los enfados que se ha pillado María en sus hogueras y las palabras que le ha dedicado. "No sé qué es lo que ha podido ver, creo que no he hablado mal de ella en ningún momento, entiendo que le hayan molestado cosas, pero para que diga que su relación se ha acabado no lo entiendo", reaccionaba él y aseguraba que "le preocupaba esto", pero que tenía claro que María al tenerle de frente no iba a comportarse así: "No me va a decir eso".

Borja, tras no poder ver imágenes de Ana: "Si lo llego a ver creo que me voy solo"

Llegaba el momento de Borja, pero no iba a ser como él se esperaba. "No hay imágenes para ti. Hemos considerado que dadas las circunstancias y cómo estás actualmente es mejor no condicionarte más y que sean tus sentimientos lo que te guíen en la hoguera final", le explicaba Sandra Barneda y, aunque se quedaba tocado por no poder ver nada de su pareja, entendía esto: "Si lo llego a ver creo que me voy solo, creo que hubiera estado faltandome el respeto y eso no lo voy a perdonar".

Borja no podía evitar emocionarse ante la pregunta de Sandra Barneda sobre lo que significa para él Ana: "Es todo, me hace sentir muy bien, no he querido nunca a nadie así, ni cerca".