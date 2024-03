El gran enfado de Borja con Ana por Napoli: “Yo no tengo amigas porque a ella no le hace gracia”

A Borja le molesta mucho que Ana piense que lo suyo es "guarreo" y lo de ella es una "conexión real"

Napoli, a Ana: "Te trato como una reina, cosa que tu novio no ha hecho"

El miedo de Ana ante los sentimientos de Napoli: “No quiero que piense que esto ha sido mentira”

Borja está muy enfadado con Ana, su pareja. Y así se lo ha hecho saber a Adrián en Villa Playa. "Ahora mismo pienso más en no irme con ella que en otra cosa", ha afirmado el valenciano. Algo que también piensa Ana, según le dijo a Napoli. Y es que lo que le ha fastidiado a Borja es que ya habló con Ana de que iba a venir a 'La isla de las tentaciones' a "jugar", y eso es lo que ha hecho, como también que si Ana veía cosas que no le gustaban, que no le pondría a parir. Y parece que eso no lo ha cumplido.

Posteriormente, Borja le ha confesado a Adrián lo siguiente: "Si no tengo amigas hermano. No le hace gracia y al final pues yo no tengo relación con ninguna...". Hay otra cosa que también le ha molestado a Borja y es que Ana diga que lo suyo con Andrea es guarreo y lo de ella es una "conexión real". No obstante, es consciente de que lo que tiene con su pareja es algo muy complicado de fraguar y mantener como para echarlo a perder.

"Como lo dejemos hermano...", le decía Borja al resto de chicos. "Tenemos los dos mucho orgullo", añadía. El valenciano sabe que Ana se enfadará cuando le vea y ha subrayado que lo más importante en ese momento es mantener la calma y "estar fuerte mentalmente las dos personas, y eso es muy difícil... También tiene que explicarme ella muchas cosas".

El miedo de Ana ante los sentimientos de Napoli

Por otro lado está Ana, quien sabe que el Napoli que ha conocido no es el que todo el mundo conoce. Ella ha conocido a Manu. Un Manu Napoli que ha sido sincero y ha mostrado una cara que a Ana le ha sorprendido y le ha gustado. El italiano le daba los buenos días a Ana: "¿Has dormido bien?", le preguntaba a Ana. Además, le confesaba que le gusta mucho estar con ella las 24 horas juntos, aunque a él le gustaría dormir con ella.

"Tengo la cabeza hecha un lío", aseguraba Ana en el desayuno. Y es que si hay algo que le preocupa a Ana es que Napoli se piense que, en el caso de que vuelva con Borja o salga de 'La isla de las tentaciones' con él, Napoli piense que todo lo que ha pasado entre él y Ana es mentira y no es "real": "Me transmite algo que me hace estar muy a gusto con él y ser yo también".

La conexión que tienen Napoli y Ana en Villa Montaña se ve a simple vista. Ana le decía en un momento dado que se iba a meter en la piscina y Napoli se hacía de rogar: "Tú te lo pierdes", apuntaba la pareja de Borja, momentos antes de que Napoli la cogiese y se la llevase a la habitación. Una vez en la habitación, Napoli le decía a Ana que ella no era "feliz del todo": "Esta conexión que yo tengo contigo y si sigue fuera, tú no podrías fuera volver con Borja. Te trato como una reina, cosa que tu novio no ha hecho". "Ya lo sé", decía Ana, por su parte.