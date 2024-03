Marieta tiene un duro enfrentamiento con Gabriela y acaba explotando como nunca: "¡Ridícula!"

Las chicas han comenzado a aplaudir en cuanto ha aparecido Gabriela por la hoguera. "No sabes lo contenta que estoy de verte fuera de una cama. ¿A que es bonito el paisaje?", bromeaba Marieta, haciendo alusión a las veces que se ha metido dentro de las sábanas con su pareja Álex. Gabriela no ha dudado en seguirlas el rollo y le ha enseñado a Marieta, nada más y nada menos que... ¡un plano de cómo llegar a la habitación en donde ha dormido tantas veces con Álex!

"¿En algún momento se ha arrepentido de tener relaciones sexuales contigo?", ha preguntado la valenciana, muy nerviosa al no saber si esa era la pregunta que hubiese formulado Marieta. "No. Si se hubiera arrepentido no habría repetido tantas veces", ha afirmado la tentadora. Esta respuesta no se la ha creído ninguna de las chicas: "Solo la escucho mentir, gemir, mentir, gemir... entonces, no saco nada...". Marieta se ha quedado muy enfada e indignada, además de segura de que Gabriela no le gusta a su novio Álex.