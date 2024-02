Saltan chispas entre Marieta y Gabriela al tenerse de frente: "¡Tú has caído de primeras, Álex te respetó!"

Marieta tienen un 'cara a cara con la tentación' con Gabriela al ser la soltera vetada por las chicas

La tentadora le asegura que Álex ha pensado en ella en la villa, pero Marieta no cree nada de lo que le dice

Inédito | Marieta critica el "guarreo" de Álex con Gabriela y se sincera: "Yo no me he olvidado de él"

Gabriela era la elegida por las chicas para ser la vetada en 'Villa Playa' y, por tanto, iba a tener que abandonar la villa durante 24 horas, separarse de Álex y algo que no se esperaba, encontrarse con Marieta.

Las alarmas saltaban y Sandra Barneda advertía por los altavoces de 'Villa Montaña' a Marieta de que tenía que salir de la casa para ponerse 'cara a cara con la tentación': "Ha llegado el momento". Lo que no sabía Marieta es que se iba a poner frente a Gabriela, la soltera favorita de su pareja y con la que ha caido en la tentación, e iba a poder tener un cara a cara con ella durante diez minutos.

Ambas se saludan de manera educada, aunque la tensión no iba a faltar en sus primeros segundos juntas en el mismo sitio. "Ya tenía ganas de ponerte cara", decía Gabriela y Marieta respondía con zasca incluído: "Las ganas las tengo yo, que solo te ponía el culo".

"Os enfrentáis en este cara a cara para resolver vuestras grandes dudas. Solo tenéis diez minutos para hablar, pero Gabriela no puedes dar información de lo que ha ocurrido en 'Villa playa", les explicaba Sandra Barneda y aquí empezaba el cara a cara más esperado entre ambas.

Gabriela, a Marieta: "Álex me dijo que eras un poco sosa en la cama"

Marieta tenía muy clara su primera pregunta sobre Álex y era si le ha echado de menos, Gabriela aseguraba que sí y que se resistó mucho a la tentación. "No se ha resistido en nada, vio mi beso y te ha cogido para lo que te ha cogido porque es vengativo", decía Marieta ante esto y se iba enfadando poco a poco: "¿Sabes lo que le pasa? Que yo no le doy guarreo y ya está". "Me dijo que eras un poco sosa en la cama", le confesaba Gabriela y tras esto le agradecía que hubiera caído en la tentación con Álex: "Lo has hecho fatal y me hiciste un favor porque cayó en la tentación".

Además, Marieta no se cortaba nada en decirle lo que piensa de lo que ha visto entre ella y Álex: "Empezaste yendo a por uno, luego a por otro, como no caía ninguno cogiste al más débil de mente que es mi novio, despechado y vengativo y ha caído contigo". Pero Gabriela se mostraba muy segura: "Sé lo que siente Álex, ha sido sincero conmigo en todo momento y estoy muy tranquila. Ella tiene miedo de que me lo pueda llevar para Murcia". Y tenía la oportunidad de resolver una duda que había pensado mucho sobre si ella conocía a Álex de fuera, algo que la tentadora negaba rotundamente y por lo que Marieta le decía algo: "Álex te había visto fuera de 'La isla de las tentaciones' y te tenía ganas".

Gabriela quería dejar bien claro que Álex le ha respetado mucho antes de que ella hiciera nada: "Tú has caído de primeras, él te respetó. Te digo lo que viví, ha estado conmigo en la cama y me dijo que no domiamos juntos porque ponía la mano en el fuego por ti". Algo que Marieta no se creía y que le hacía enfadar: "Se ha olvidado de mi nombre desde el minuto uno. No me vengas aquí de que no le quiero, que no le respeto. Es que no te lo voy a permitir".

Y cuando el tiempo del cara a cara se terminaba, Marieta le lanzaba un zasca de despedida: "A ver cuánto duráis, mandale un beso de mi parte. Nos vemos en Murcia". Y la soltera se marchaba muy tranquila. Tras esto, Marieta se sinceraba con Sandra Barneda: No me la creo, quiero ver a mi novio y que me diga que tiene una conexión con Gabriela".

Gabriela y Marieta vuelven a sus villas y cuentan su encuentro