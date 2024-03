"¿Quién dijo 'Aquí nadie me pone a prueba'?": la calle adivina las frases más icónicas de 'La Isla'

Las caras y expresiones de Andrea en los primeros programas no dejaron a nadie indiferente, un comportamiento que algunos sin duda no entendieron por su tempranía. Tan solo le hizo falta ver la mirada de su novio con una de las tentadoras para pedir una hoguera de confrontación. La escena de "me voy no sé ni para dónde mierdas me voy" en la que Andrea pierde el control se convirtió en meme a las pocas horas en redes sociales.