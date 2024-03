Aunque no estén viviendo en un espectacular paraíso ni durmiendo en lujosas villas, los colaboradores del debate de Sandra Barneda se enfrentan cada semana a numerosas tentaciones y si no que se lo digan a Zoe Bayona.

La guapísima participante de la cuarta edición de ‘La isla de las tentaciones’ ha podido conocer en persona a Julen , tentador de Mariona, y no ha querido perder la oportunidad de mostrarle su atracción hacia él.

Como si se tratara de una cita en República Dominicana , ambos han tenido la oportunidad de presentarse y no cabe duda de que entre ellos ha habido cierta conexión. Nada más sentarse frente a él, la ex de Josué Bernal se ha sincerado.

Tras ver el incipiente tonteo entre ellos, Sandra Barneda no dudaba en hacerles una proposición y, como si se tratara de la presentación de un soltero en República Domicana, la presentadora invitaba al joven a ponerse frente a Zoe.

“Me llamo Julen, he venido al debate y no sabía que me iba a encontrar con una persona como tú”, decía el soltero. “¡Qué zalamero eres!”, se oía decir a algunos de los colaboradores de ‘El Debate de las Tentaciones’.