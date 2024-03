El cara a cara de Adri y Mariona con Julen y Mónica: "Me parece muy mal que sigan juntos"

Julen y Mónica vuelven a encontrarse con Adri y Mariona ocho meses después

Mariona y Adrián fueron a terapia de pareja pero siguen teniendo problemas: "Dudo de mis sentimientos"

Mariona y Adri han vuelto a retomar su relación pese a los problemas que se han generado tras su paso por 'La isla de las tentaciones'. Ambos han explicado que han estado yendo a terapia de pareja para seguir adelante, pero las dudas y los malos recuerdos lo están haciendo todo más complicado.

Lo que vivieron en 'La isla de las tentaciones 7' no podría entenderse sin Julen y Mónica, los solteros con los que más conectaron, con los que llegaba el momento de reecontrarse ocho meses después de todo lo que pasó en República Dominicana.

Mónica y Adri cuentan que han hablado fuera de la isla y la soltera resuelve las dudas de Mariona

Mónica era la primera en entrar y encontrarse con la pareja. Con un coordial saludo a ambos, la tensión no faltaba en el ambiente. Adri y Mónica desvelaban que habían hablado al acabar la isla. "Quería saber de él porque le vi muy afectado", confesaba la soltera y Mariona apuntaba que también le había dicho que "le echaba de menos" y que, pese a que aseguraba que la quería pedir perdón, nunca lo hizo: "Me viste en el aeropuerto y no me dijiste nada".

Una de las preocupaciones que tenía Mariona es si Adri le había contado la verdad sobre lo que había pasado cuando estaba manteniendo sexo con Mónica, algo que la soltera le resolvía. "En el momento en el que estaba pasando las cosas te dije que parábamos y que no podía continuar", explicaba Adrián, algo que confirmaba la tentadora y Mariona reaccionaba al saberlo: "A veces que solo salga de su boca pues no... prefería saber también de la otra parte".

Julen se entera de que Mariona y Adri han vuelto

Tras esto, llegaba el momento de que ella se reecontrase con Julen, que se sorprendía al enterarse de que Mariona y Adri se habían dado una segunda oportunidad: "Me parece muy mal que sigan juntos, si durante cuatro años no has sabido darle su lugar a una persona, no se lo vas a dar en cuatro meses porque te hayas ido a vivir con él".