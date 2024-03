Alba Casillas dejó a Rober tras 'La isla de las tentaciones' por una infidelidad que él niega: "Estuvo con Eva"

"Volvimos a nuestra vida de pareja y estuvimos bien dos semanas. Un día me dice que se va a un barco con un amigo. Obviamente le conozco y sé que le gusta la fiesta más que Falete. Me dijo que estaba solo y sabía que me estaba mintiendo porque no soy tonta. A la mañana siguiente me puse a ver stories y casualmente dos chicas en el barco con él. Hice las maletas y me fui", revelaba Alba Casillas ante una Sandra Barneda atónita.