Mariona y Adrián fueron a terapia de pareja pero siguen teniendo problemas: "Dudo de mis sentimientos"

Mariona decidía en la hoguera final con Adrián marcharse sola pese a que aseguraba que le quería mucho, ahora ocho meses después han contado cómo está su relación y lo que ha ocurrido en este tiempo desde que salieran de 'La isla de las tentaciones 7'.

"Nada más salir de allí estuvimos hablando, fue muy duro, él me intentaba dar sus explicaciones, yo le explicaba lo que habái vivido yo", relataba Mariona al encontrarse con Sandra Barneda, como también que después de toas esas conversaciones no tenía nada claro: "No estaba capacitada para decidir si lo intentábamos o le dejaba". Algo que le hizo centrarse en acabar sus estudios y, cuando todo estaba mucho más calmado, accedió a ir a terapia con él, aunque esto tampoco le ha aclarado del todo: "No sé decirte al cien por cien si estamos bien o no".

Ella aseguraba que con Julen ella se pegó incoscientemente a Julen por todo lo que le faltaba en su relación de pareja: "No era mi intención llegar a nada con él, pero me estaba dando lo que necesitaba desde hace un año y medio".

Ella recordaba su paso por 'La isla de las tentaciones': "He pasado momentos muy bonitos y otros que es mejor olvidarlos". Y apuntaba a que lo peor para ella fue cuando vi a Adri dándole a Mónica un beso y cuando pasan del beso: "Eso no lo puedo borrar ni de coña. No me lo podía imaginar, durante los días yo seguía pasando que no podía ser, me podían decir misa que tenía claro que no iba a hacer nada".

Después de las palabras de Mariona, Adrián llegaba y hablaba sobre cómo se encuentra en este momento con su relación con ella: "Yo me empecé a hacer más preguntas, si quería luchar de verdad o quería estar con ella por el arrepentimiento. Me han saltado dudas estas últimas semanas atrás".

"Yo le pregunto si quiere un futuro conmigo, dice: 'Sí, pero...' y para mí el 'pero' es un no", explicaba Mariona y Adri, tras contar que decidieron retomar la relación y de vivir juntos en el extranjero durante cuatro meses, aseguraba que ese tiempo había sido positivo, pero que se ha vuelto a hacer más preguntas: "Estas últimas semanas he dudado, pero no sé si le quiero lo sufiente. No sé si estoy enamorado".

Mariona afirmaba que él es el amor de su vida, que estaría con él si no tuviera estas dudas, pero esto le duele mucho: "No llegar a ninguna conclusión me está matando, me voy a ir y me vas a echar de menos". "No sé si necesito un poco más de tiempo", respondía este y es que esperaba por parte de Mariona que siguiera con él pese a no tenerlo claro del todo.

Llegaba el turno de Adri de ver imágenes de todo lo que había pasado en República Dominicana. "He aprendido a ver las carencias que ella tenía conmigo, pero no hay que olvidar que caímos los dos", entonaba este.

Cuando Sandra Barneda le preguntaba a Mariona cómo se encuentra del 1 al 10 sobre el cariño que le da Adri, ella respondía un rotundo 4 "tirando a la alta". Algo que no gustaba a su pareja: "A lo mejor lo que te doy no te encaja, las cosas cambian, el amor evolucionada". "Tú has cambiado, que no me quieres y ya esta", reaccionaba ella.

Antes de marcharse, Mariona aseguraba que todo esto le había servido y que las explicaciones de Mónica le habían aclarado: "Hace que me duela menos lo que vi de Adri en la isla".

Lo que está claro es que Julen marcó el paso de Mariona por la isla y Mónica la de Adri, los solteros favoritos de ambos, con los que llegaba la hora de reencontrarse.

La primera en entrar era Mónica, con la que se generaba una gran tensión con su entrada. "Es extraño", aseguraba Adri al verla, que también desvelaba que habían hablado tras su paso por la isla. "Me preocupé por él y quería saber de él", aseguraba la tentadora y Mariona apuntaba algo: "Le dijo que le echaba de menos. Y si mal no recuerdo al salir de la isla le dijiste que te sabía muy mal haberle arruinado la vida y que te querías disculpar conmigo, pero me viste en el aeropuerto y no me dijiste nada".

Mónica explicaba que le hubiera gustado haberle seguido conociendo tras salir de la isla, aunque él "necesitaba sanar". Adri aseguraba que tenía muy claro que necesitaba tiempo para él: "No surgió ninguna conversación de vernos". Y cuando Adri recordaba todo lo que vivió con la soltera en la isla, como sus charlas más profundas, Mariona reaccionaba: "¿Dónde? ¿En la cama?". Pero este se explicaba ante esto: "En el momento en el que estaban pasando las cosas te dije que parábamos y que no podía". Algo que la tentadora confirmaba y esto resolvía algunas dudas que tenía Mariona: "Prefería saberlo de la otra parte".

Cuando todo se había hablado, era el momento de Julen, que entraba con cambio de 'look' y saludando con mucho cariño a Mariona. El soltero se enteraba de que la pareja se había dado una segunda oportunidad y esto le hacía reaccionar: "No puedo entender que encima tenga él dudas. Me parece mal que estén juntos porque si durante cuatro años no has sabido darle el lugar a una persona no lo vas a dar en seis meses porque te vayas a vivir con él".

Mariona revelaba que Julen, al salir de la isla, "ni le preguntó cómo le había ido ni nada". Y el soltero justificaba esto: "Me dolía que si durante el tiempo alli no había pasado nada más allá de ese beso, y que el último día sin cámaras buscaras eso, lo último que quería era hacerlo". Ella reconocía que se acercó a él para ver si seguía sintiendo ese cariño que le tenía: "Yo estaba muy mal, en ese momento soltera. Te agradezco que actuaras de esa manera porque me hubiera arrepentido".

