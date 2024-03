El reencuentro de Adri y Mariona: El gran enfado de ella ante los reproches de Adri: “Encima viene de prepotente”

Mariona confiesa que no siente nada al mirar a Adri: este ha sido el momento

Adri y Mariona ven imágenes juntos: esto se han dicho en la hoguera final de 'La isla de las tentaciones 7'

Adrián y Mariona, igual que el resto de parejas de 'La isla de las tentaciones 7', han afrontado este miércoles un momento clave y definitivo en su paso por el reality: la hoguera final. Adri llegó al programa con la finalidad de poner a prueba sus celos por Mariona, con la que llevaba cuatro años y a la que le quería demostrar que estaba dispuesto a apostar por el futuro de su relación tras haber superado una etapa del romance a distancia.

No obstante, tanto Adrián como Mariona han traspasado los límites, con Mónica y Julen respectivamente. Por lo tanto, la carne en el asador estaba puesta en la hoguera final que ha tenido lugar este miércoles y en donde por fin responderían a tantas preguntas y dudas que han ido surgiendo durante todo este tiempo. Pero sobre todo a una. ¿Cómo querían abandonar 'La isla de las tentaciones'?

El primero que ha tenido que responder ha sido Adri, quien se llevaba las manos a la cara cuando Sandra se lo preguntaba: "¿Con Mariona, solo o con un nuevo amor?". "Por favor, créeme...", le decía a Mariona antes de responder, para finalmente acabar diciendo "con Mariona". Posteriormente era el turno de Mariona, que debía responder exactamente a la misma pregunta.

"Yo me quiero ir sola", ha contestado Mariona con cara de decepción total y resignada. "Este no es mi Adri, lo he dicho cada día. Es que no es él...", ha explicado entre lágrimas. "Hemos llegado aquí y el primer día ya no estabas pensando en mí", ha añadido. "Me he confundido", reconocía Adrián sin llegar a creérselo del todo y con una última esperanza. "Hemos caído los dos en la tentación, eso se podía hablar... pero llegar a estos extremos, no ver nada de ti. No te reconozco Adri por dios...", apuntaba entre lágrimas Mariona.

Sandra Barneda ha puesto punto y final lo que tenían diciéndole a Adri que su relación con Mariona "acababa de terminar". "No me lo puedo creer", aseguraba, negando con la cabeza una y otra vez. Una decisión, seguramente, de las más difíciles de Mariona, quien no se esperaba encontrar a un Adrián así en Villa Playa. No obstante, su amor por él es inevitable. Al despedirse, Mariona no ha podido ni abrazarle: "Ya está...". Una Mariona que no ha podido olvidar la noche bajo las sábanas que tuvo -en ese momento su pareja- con Mónica.

El reencuentro de Adri y Mariona

El reencuentro de Adri y Mariona en la hoguera final no ha sido seguramente el más esperado por ambos. Y sobre todo, por Adri. Mariona entraba en la hoguera final muy seria. No obstante, Adri 'cogía el toro por los cuernos': "Tú no has visto imágenes mías hasta hace nada. Yo vi desde el primer momento cómo te llevabas a la cama a Julen". Mariona ha contratacado asegurándole que ella vio en la hoguera que le repateaba "ser infiel".

"Adri, no te reconozco. Yo te tengo que explicar muchas cosas pero no entiendo nada de lo que has hecho", añadía Mariona. Los dos se han reprochado sus actos tanto con Mónica como con Julen. "Yo he tenido una conexión real con Mónica. Me ha hecho disfrutar de la experiencia según pisé Villa Playa", confesaba Adrián. Por su lado, Mariona le reprochaba haberle defendido desde el primer día. A su vez, le ha confesado a Sandra que se esperaba a otro Adri, y le "viene con unos aires de prepotencia...". "¿Has puesto el freno follándote a Mónica?", le preguntaba a Adri muy indignada.

Mariona confiesa que no siente nada al mirar a Adri

Ha habido un momento muy complicado en la hoguera de confrontación entre Mariona y Adri cuando ella le ha dicho que no estaba sintiendo nada en ese momento mirándole: "No estoy sintiendo nada. Y creo que tú tampoco". Por su parte, Adri le pedía perdón una y otra vez: "Me he equivocado. Me he dejado llevar por las imágenes. He llorado lo que no está escrito. No me puedo creer que fuera no vayamos a estar juntos".

"Te lo has cargado todo", le decía Mariona entre lágrimas, rompiendo a llorar. "Déjame demostrártelo. Me queda mucho amor por darte", señalaba Adri. "¿Pero has visto lo que has hecho?", le preguntaba Mariona. "Has actuado por venganza...", añadía. Y es que, por mucho que Adri le haya intentado explicar que lo hizo porque se pensó que había realizado un acto sexual con Julen, a Mariona no le valían ya sus disculpas. Era tarde.

Adri y Mariona ven imágenes juntos

Otro punto importante en esta hoguera final era el momento de ver imágenes juntos. Mariona las afrontaba llorando y Adri sin creerse nada de lo que estaba pasando. En las imágenes se veía un pequeño resumen de Adri y la conexión cada vez más fuerte que tenía con Mónica. "Yo he visto todo esto. Tú has visto una cuarta parte", aseguraba Mariona. Además, Adri no paraba de decir que ha hecho lo que ha hecho porque se llevó a la cama a Julen.

Lo que más le molestaba a Mariona es que se olvidase de todo lo que ha hecho y "obviamente cuando se ha tirado a Mónica. Parece que se ha olvidado". En las siguientes imágenes se veía a una Mariona tonteando con Julen y también, de la misma manera que Adri, teniendo cada vez mucha más complicidad con su tentador y "replanteándose cosas" de su relación.