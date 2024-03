Marta Peñate confirma la versión de Alba Casillas sobre las infidelidades de su expareja Rober: "Esos vídeos existen"

Rober y Alba Casillas entraron en 'La isla de las tentaciones' muy enamorados y seguros de sí mismos, pero no duraron mucho dentro del concurso. En este caso, el abandono no fue provocado por una deslealtad con algún tentador o tentadora, sino porque Rober aseguró que la situación le estaba superando y tomó la inamovible decisión de abandonar porque "no estaba preparado para estas cosas". Sin embargo, ahora hemos conocido que ya no están juntos por una presunta infidelidad de él , que niega.

Ocho meses después, en el reencuentro de 'La isla de las tentaciones', Alba Casillas se sentaba con Sandra Barneda y confesaba: "Volvimos a nuestra vida de pareja y estuvimos bien dos semanas. Un día me dice que se va a un barco con un amigo. Me dijo que estaba solo y sabía que me estaba mintiendo porque no soy tonta. A la mañana siguiente me puse a ver stories y casualmente dos chicas en el barco con él. Hice las maletas y me fui".