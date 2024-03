Más allá del romance con Rober Aranda: el pasado común de Alba Casillas y Eva Bustamante

Alba Casillas no pudo faltar al reencuentro de ‘La isla de las tentaciones’ y sorprendió a la audiencia al revelar que su relación con Rober Aranda, el hombre por el que tuvo que abandonar la experiencia , está rota desde hace ocho meses.

Hablamos de Eva Bustamante, que no Bisbal, la mujer que le puso el collar al novio de Alba Casillas en la ceremonia de presentación de solteros de la séptima edición de ‘La isla de las tentaciones. Una mujer que tiene un pasado común con la madrileña.

Pese a que no estaba dispuesta a seguir luchando por su corazón, su recorrido en ‘Mujeres y hombres y viceversa’ no se terminó y, al poco de su marcha, decidió sentarse en el trono e iniciar su propio reinado.

Por su parte, Eva Bustamante se estrenó como pretendienta de David Soto, con el que también tuvo una historia llena de altibajos. Ella no fue la elegida del tronista en la final y, a diferencia de la ex de Rober Aranda, no tuvo su reinado.