Marieta y Álex llevaban dos años juntos cuando decidieron ponerse a prueba en 'La isla de las tentaciones', pero los dos cayeron en la tentación y además salieron enfrentados en el paraíso. En estas 'Tentaciones inéditas' descubrimos un exclusivo avance de cómo será en el reencuentro de la expareja tras meses. No estarán solos, ya que también les acompañarán varios solteros.

Marieta y Álex resolvieron sus cuentas pendientes en la hoguera final, donde tuvieron un encuentro lleno de tensión y reproches. No obstante, Marieta estaba dispuesta a hacer borrón y cuenta nueva por seguir con Álex, pero él decía que no iba a poder olvidar su infidelidad y que prefería seguir conociendo a Gabriela fuera de 'La isla de las tentaciones', con lo que Marieta volvió a discutir con él.

Pasados los meses, la enemistad entre Marieta y Álex continuará y su nuevo reencuentro no será nada amable. Marieta acusará a su ex de "no saber estar solo" mientras que él apuntará que a ella se le estará "cayendo todo el material" con la impactante información que revelará Miguel, uno de los solteros que estuvo con Marieta en Villa Playa.