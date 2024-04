Mariona Ferré explica por qué no defendió a Ruth en el debate pese a ser su mejor amiga

Ruth González recibió muchas críticas en el primer debate final de 'La isla de las tentaciones 7' porque le acusaron de haber sido muy prepotente, de no haber sabido asumir a tiempo sus errores y de no haberse puesto realmente a prueba durante su estancia en Villa Montaña. Su compañera Andrea Bueno salió en su defensa y aseguró que esa actitud podría haberse dado en cualquier participante del programa porque la experiencia te puede superar.

Quien no sacó la cara por la novia de Niko Malvaux fue su mejor amiga, Mariona Ferré, a la que sus seguidores le han preguntado el por qué de su silencio. "Yo soy muy amiga de Ruth y una cosa no quita la otra. Que Andrea saliera a defenderla me parece genial, pero sí que es verdad que Andrea va más rápido en ese aspecto que yo y a mí me cuesta un poquito más. En ese momento yo estaba flipando y estaba bastante disociando", ha confesado la catalana.