Niko y Ruth cargan contra todo y contra todos y la tensión estalla en el plató: "Habéis ido a quedar de pareja del año"

"Yo he hecho mucha autocrítica. Me he visto fatal. Hemos estado en terapia para controlar mis impulsos. Sé que he fallado y te quiero pedir perdón delante de todo el mundo", decía Ruth mirando a Niko al comienzo de su entrevista con Sandra Barneda. Para muchos, la pareja no se había llegado a poner realmente a prueba, pero Niko consideraba que "si una persona está enamorada, es muy difícil conocer una tentación", opinaba. "Nos pusimos a prueba de la forma que pudimos. Fuimos como somos, reales", añadió.