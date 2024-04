Naomi Asensi estalla en contra de Álex tras conocer que le ha sido infiel a Gabriela: “Flipo que le tengamos que consolar”

En el último debate de la séptima edición de 'La isla de las tentaciones' se vivieron momentos muy tensos en el plató. La 'Luz de la tentación' se volvió a encender para soltar un último bombazo sobre una infidelidad de unos de los participantes. Gabriela se enteraba de que Álex le había sido infiel en el pasado con una chica llamada 'Alba' . Las pruebas se pusieron sobre la mesa y a Álex no le quedó más remedio que admitir que le había engañado con otra mujer.

Sin embargo, Naomi Asensi, la actual ganadora de 'Gran Hermano VIP 8' ha estallado ante la actitud del resto por empatizar con Álex cuando él ha sido el culpable de toda la situación. A través de Twitter, Naomi ha hecho saber que no está de acuerdo con lo que ha sucedido con Álex.

En el tweet que ha escrito ha dejado claro que no ha soportado la actitud que han tenido el resto con Álex: "Flipo que tengamos que consolar a Álex" , ha empezado a decir Asensi. Tras esto, ha explicado que no soporta que los hombres sean infieles y luego se les trate de víctimas cuando son los culpables: "Harta de que pongan cuernos y encima qué pena porque lloran" , ha sentenciado la ganadora de 'GH'.

Las críticas no han quedado ahí porque Naomi se ha pronunciado de nuevo en su cuenta de Twitter y ha subido una foto en la que aparece con cara de incredulidad tras ver lo que sucedía en el plató con el bombazo de Álex y Gabriela. "Paso", ha escrito junto con la foto indicando sorpresa.

Algunas de las parejas de 'La isla de las tentaciones 7' han querido opinar sobre el bombazo que se vivió ayer en el plató. Mariona y Adrián han dicho que no se lo esperaban: "He visto a Gabriela muy enfadada", ha comentado Mariona tras enterarse de la noticia. Por otra parte, Adrián ha explicado que se ha vivido un momento muy tenso "Ahora mismo estoy en un momento de 'tierra trágame' y eso que no soy soy".