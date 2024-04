Naomi suelta el bombazo delante de María: "David se metió en la cama de Zoe Bayona y se intentó liar con ella"

Los participantes ya no están en la villa de 'La isla de las tentaciones' pero las historias continúan más vivas que nunca. Esta vez, ha sido Naomi la que ha llegado a plató y ha soltado un auténtico bombazo que va a dinamitar la relación de María : David se metió en la cama de Zoe Bayona.

A Sandra Barneda le llega el rumor y paraliza completamente el debate para dar paso a Naomi Asensi : "Me acaban de contar que tienes un bombazo". La colaboradora asiente con la cabeza y declara: "Aquí hay personas que están quedando de demasiado buenas y yo sé cositas...". Al decir esto, la cara de David cambió completamente y María empezó a ponerse nerviosa.

Noemí se sentó junto a ellos, miró a Sandra Barneda y mirando a la pareja dice: "María, ¿también me vas a decir que me estoy inventando las cosas?". La novia de David, con el gesto contrariado, le dice que 'no' y le pide que cuente todos los detalles. Tras esto, Naomi suelta el bombazo.