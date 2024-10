Primeras palabras de Sandra Barneda tras el fin de las grabaciones de la octava temporada

Y ya queda menos para que podamos ver a la presentadora de este exitoso formato presentar a las nuevas parejas y solteros de la octava edición, que se acaba de grabar en República Dominicana . Tras su vuelta a España, la comunicadora ha querido compartir con sus seguidores de TikTok sus primeras impresiones sobre esta nueva temporada de la que no puede dar muchos detalles para no hacer spoilers sobre todo lo que se viene.

"He estado un mes en República grabando y vuelvo con muchas ganas y muchos propósitos. Ya sabéis que no me es permitido contaros nada de lo que sucede en la próxima temporada, pero os puede decir que promete, que promete mucho", ha comentado la periodista y escritora, que está deseando que sus seguidores puedan ver todo lo que ha ocurrido con las nuevas parejas que han viajado las villas para poner a prueba su amor.