Alejandro está sufriendo mucho en ‘La isla de las tentaciones 4’ . La última hoguera fue especialmente dura para él porque l as palabras de Tania le hicieron darse cuenta de que podía perderla para siempre. No entendía qué imágenes había visto ella para estar tan decepcionada y por eso acabó derrumbándose.

Su ataque de nervios le hizo romper a llorar y salir corriendo de la hoguera . No podía soportar el dolor por estar separado de Tania y, pese a que sus compañeros y Sandra Barneda intentaron que se calmara, no lo logró. La presentadora también se echó a llorar en esos durísimos momentos, unos de los más complicados que recordamos. Según contó la propia Sandra Barneda , la situación le afectó tanto que tuvieron que detener la grabación porque le dio una llorera incontrolable.

Solo la visita de Sandra Barneda consiguió que Alejandro saliera . La presentadora quiso saber cómo se encontraba y él fue muy sincero: “Yo no estoy, estoy bloqueado. Me ha dado muy fuerte. Me he levantado y no paraba de pensar que la había perdido”.

Alejandro también quiso pedirle perdón a la presentadora por su comportamiento en la hoguera: “Te pido disculpas por la manera en que me puse, pero es que no lo puedo controlar. No sé, no soy yo. Te hago pasar un mal rato, yo sé que tú eres persona y no quiero ponerme así, pero es que me nace”, le dijo, entre lágrimas.