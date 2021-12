En la segunda hoguera, las imágenes que Tania ha visto de Alejandro no le hicieron cambiar de opinión. Es más, la animaron a tenerlo más claro: "No es un hombre y me va a perder (...) Lo de Alejandro es una cosa y lo de Stiven es otra", defendió. La participante no negó que se está sintiendo cada vez más cómoda con el soltero; pero lo cierto es que ver en su prometido determinadas actitudes le hacen ir aún más en dirección opuesta a Alejanro pesar de que le sigue queriendo.