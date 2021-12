"Me habéis visto cómo hablo de esa chiquilla, día a día, y ver que dice eso… a mí no me ha pasado esto en mi vida. He perdido los papeles. Se me va la vida, es lo más bonito que tengo, es que se me ilumina la cara cada vez que hablo de ella", contaba entre lágrimas. Sus compañeros, con la intención de animarle, le contaron que habían decidido ponerle el collar del veto a Steven.