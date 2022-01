Stiven entró saludando a los chicos y le dijo a Alejandro todo lo que pensaba de él: “Hay cosas que no me gustan de ti. Eres una persona insegura, eres un poco cobarde, tienes falta de confianza en Tania y faltas de respeto”. Alejandro no entendía por qué le decía eso y aseguró que se equivocaba, que él siempre había respetado a su novia. “ Ella siente vergüenza ”, le recalcó Stiven.

Alejandro pudo hacerle tres preguntas a Stiven y le pidió que fuera sincero. El soltero respondió que no había tenido relaciones sexuales con Tania, que creía que ella seguía amando a su novio y que no quería parecerse en nada a Alejandro.

Sandra Barneda les dio a los chicos la oportunidad de que uno de ellos pudiera ver a su novia. Todos decidieron por unanimidad que debería ser Alejandro, que lo estaba pasando muy mal. El reencuentro se produjo en la playa, pero no como el ex de ‘Gran Hermano’ había imaginado: no pudieron tocarse, besarse y ni siquiera hablar, ya que estaban separados por una mampara de metacrilato. Tuvieron que comunicarse por gestos y sus lágrimas dejaron claro que todavía se querían. Eso sí, Tania no acabó del todo satisfecha ya que pensaba que su novio no había entendido las razones de por qué estaba decepcionada con él.