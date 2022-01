Había muchas dudas sobre si Sandra de verdad se sintió tan atraída por Rubo como para liarse con él. Ella ha acabado reconociendo que no: “Desde el minuto cero yo me llevo muy bien con Rubo, pero a mí lo que me lleva a hacer todo esto es el rencor. Cuando me ponen el vídeo de Darío diciendo lo de mi infidelidad yo me siento vendida”.