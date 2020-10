Tom parecía tener claro que Melyssa iba a seguir llorando por él , que iba a lanzarle una señal de que seguía con él y que su relación no se había terminado, pero se ha quedado de piedra al comprobar que se equivocaba por completo. La tentadora elegida por las chicas para no tener más citas por el momento ha sido Lía. Un nombre que ha caído como un jarro de agua fría sobre Alessandro Livi quién no se esperaba algo así tras una única cita .

Mayka llora y se acuerda de Pablo: “Sigue pensando en mí”

Sin embargo, el sentimiento de Mayka ha durado solo un rato porque en el momento que ha vuelto a estar a solas con Óscar, se ha vuelto a dejar llevar. Él estaba feliz de verla igual de bien con él y le ha importado poco no tener citas, tienen todo el tiempo del mundo: “Me alegra ver que has visto que era un gesto de rabia y no de lo que siente por ti”. Y es que parece que Mayka está loquita por él tentador: “Voy a seguir igual contigo y que nada me condicione”.