Melyssa se derrumba en su hoguera más dura viendo las imágenes de Tom y Sandra: "Déjame irme, por favor te lo pido"

Melyssa Pinto se ha enfrentado a lo que más temía en 'La isla de las tentaciones 2'. Al comienzo del reality vio mucha complicidad entre Tom y Sandra, una de las solteras de Villa Montaña. En varias ocasiones Melyssa confesó que le preocupaba que su novio viese en Sandra alguien con quien tener algo más que un flirteo. Y cuando empezó a ver materializado ese acercamiento, estalló en su primera hoguera.

Finalmente ha pasado. Y Melyssa lo ha visto en la que ha sido su hoguera más dura. Después del asalto que hizo la extronista a la villa de los chicos para exigirle a Tom una explicación por esos tonteos, el marroquí no se ha privado de seguir conociendo a Sandra. Incluso en lo más íntimo...

El primer palo en la hoguera para Melyssa: que Tom hablase sobre su beso con un chico

Para Melyssa esta hoguera ha empezado con la más absoluta decepción. Tom había asegurado que la extronista le había "puesto los cuernos" con un chico antes de irse a 'La isla de las tentaciones'.

"Me siento mal porque he vivido un momento muy difícil. Estábamos cada dos, tres días discutiendo. No estábamos juntos realmente. Lo habíamos dejado. Me ha puesto los cuernos con un chico", reveló delante de todos en Villa Montaña y de Sandra Barneda.

Melyssa daba entonces su versión sobre lo que pasó. Según ella, es cierto que la relación había terminado pero fue antes de besarse con ese chico. "Yo me fui a Marruecos a vivir con Tom. Después de dos meses decidí marcharme a España porque estaba todo el día sola. Tom estaba todo el día haciendo sus cosas y no me dio el lugar que yo necesitaba en ese momento. No me daba cariño, no me daba atención... Así que efectivamente le dejé", comenzó a explicar.

Con endereza, Melyssa prosiguió: "¿Qué pasó? Que yo llegué a España me encontré con un chico con el que había estado y nos besamos. Después Tom vino, me dijo que le diera una segunda oportunidad, que me quería y que esta vez me iba a cuidar como yo me merecía. Yo le dije 'Si nos damos una segunda oportunidad tengo que contarte esto que ha pasado porque si una relación empieza con una mentira, no va a funcionar'. Él decidió perdonarme".

Pero entonces Melyssa se derrumbó ante la traición de Tom. Al parecer, su novio le había prometido que jamás lo contaría evitando así que su padre se enterase: "Yo sé que fue un fallo porque una semana después no puedes dejar de querer a una persona. Solo fue un beso. Me arrepentí y se lo conté, otra persona se lo hubiera callado. ¡No son cuernos!".

La extronista remataba, además, muy contundente. "Si ahora se cree con el derecho de liarse con una tía por todo eso está muy equivocado porque él ahora sí es mi pareja. En aquel momento él no lo era", decía temiéndose el resto de imágenes que iba a ver.

Melyssa se rompe ante los besos de Tom y Sandra

El peor presagio de Melyssa estaba por llegar. En las siguientes imágenes que vio descubrió que Tom y Sandra se han besado en multitud de ocasiones y que prácticamente son una pareja dentro de Villa Montaña.

Melyssa no pudo terminar de verlas. Completamente hecha un mar de lágrimas, se fue hacia Sandra Barneda pidiéndola que la dejase abandonar la hoguera.

"Sandra, por favor, déjame irme. Por favor, Sandra, por favor te lo pido. Te lo pido por favor", le repetía incluso poniéndose de rodillas en lo que ha sido uno de los momentos más duros hasta ahora vividos en 'La isla de las tentaciones 2'. La presentadora se quedaba totalmente 'en shock' e intentaba hacerle entrar en razón, pero finalmente pidió al resto de chicas que alguna saliese con Melyssa del lugar.

Melodie, la luz en la oscuridad que atormentaba a Melyssa: "Te está demostrando que no le importas"

Melyssa no se creía lo que acababa de ver y el dolor podía con ella. Se marchaba la hoguera y Melodie enseguida fue con ella para apoyarla. Aunque Melyssa no quería escuchar, Melodie le dio un discurso de amor propio y autorespeto.

"No te puedes hundir por un mierda así. No te puedes hundir por un tío que te ha hecho eso. Le mirabas el móvil, que 'no le dejabas ser él'. Él quería ser un cerdo, que es lo que está haciendo. Y encima tú machacándote por los celos", le explicaba.

"No puedes pensar en que no vas a encontrar a nadie como él. Ese es el tema. Que no encuentres a nadie como él. Era todo fingido. Fuiste a la casa, le dijiste todo y, ¿de qué le ha servido? No le importas. Abre los ojos. Por favor, abre los ojos Melyssa, que no te merece un tío así", le decía a su amiga no pudiendo contener las lágrimas al verla así.