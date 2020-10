Patricia abandona la hoguera totalmente desquiciada

Patricia Guimeras ha vivido su primera hoguera en 'La isla de las tentaciones 2'. En ella vería las imágenes de la llegada de Alessando Livi a Villa Montaña, donde convivirá con las solteras durante las siguientes semanas.

"Estoy nerviosa pero tengo muchas ganas de verle. No estoy acostumbrada a estar separada de él y menos de esta forma", decía Patry nada más llegar a la hoguera. Pero el resultado fue el que menos imaginaron todos los presentes: abandonó la hoguera totalmente histérica y pidiendo una hoguera de confrontación con Alessandro.

Patry ve el tonteo de Aless y Lía

Alessandro y Patry acaban de aterrizar en la isla. Se incorporaron al reality después de la marcha de Inma y Ángel, así que aún están habituándose a la experiencia. Pero lo están haciendo de formas muy distintas. Mientras Patry no ha dejado de pensar en él, apenas ha hablado con los solteros y sus compañeras han tenido que consolarla en multitud de ocasiones; él ya ha sentido una conexión especial con una de las solteras, Lía.

Fue el propio Aless quien provocó el acercamiento. Cuando Sandra Barneda le pidió a los chicos que escogiesen su próxima cita, Pablo eligió a Lía, quien más le ha ayudado en su derrumbe al descubrir lo que está pasando entre Mayka y Óscar. Pero Aless intervino para llevarse él la cita.

"Creo que para mi primera cita podemos congeniar y pasarlo bien", argumentó. Su sensación era recíproca. Lía, al tener que elegir entre Pablo y Aless, le escogió también: "Alessandro físicamente está muy bien y me pone nerviosa. Desde anoche creo que me transmite buenas vibraciones. Voy a empezar a conocerle", respondió.

No fallaron en su previsión. En la primera cita hicieron paddle surf y no ocultaron la evidente atracción que hay entre ellos. Lía le pidió que le diese todas las citas para demostrarle que estaba muy interesada en él, y Aless no puso objeción.

Patry se sale de sus casillas dejando a todos atónitos

La tranquilidad de Patry en la hoguera duró poco. Al ver la cita de su novio con la soltera, expresó que habían "dos palabras clave" que le habían hecho mucho daño: "Primero, 'complicidad'. Y segundo, "he notado más de ti que solo el físico". Para mí, palabras claves. Él sabe que mi temor era que encontrase complicidad con una chica entonces que justo haya usado esa palabra me hace pensar".

Pero las imágenes que totalmente enloquecieron a Patry fueron las de los besos en la frente o los abrazos que Aless había intercambiado con Lía. "¿Qué te ha parecido el vídeo", le preguntaba Sandra Barneda, a lo que Patry respondía muy seria: "¿Hay alguna otra imagen?". La presentadora le pidió de nuevo que contestase a su pregunta y su respuesta dejaba sorprendidos a todos: "Solo voy a decir que quiero una hoguera de confrontación con Alessandro".

"Ha pasado el límite que yo no quería que pasara. El de faltarme el respeto. Que baile, que se lo pase bien, me da igual. Pero ciertos comentarios no los voy a permitir (...) Resumen: que quiero una hoguera con Alessandro", repetía de nuevo.

Sandra Barneda quiso hacerle entrar en razón explicándole que tal vez estaba desbordada por sus emociones. "Voy a ser clara otra vez: quiero una hoguera con Alessandro", insistía Patricia. La presentadora le respondió en el mismo tono: "Y yo te respondo claramente que tendrás que esperar".

Durante su hoguera, las caras del resto de chicas lo decían todo. Pero fue Marta la única que se expresó al respecto: "Hay que tener un poco más de aguante". Patry se lo tomaba muy a mal y le pedía enfadada que se ahorrase su comentario.

Patry abandona la hoguera exigiendo la hoguera de confrontación

Y en ese momento de máxima tensión, Patricia sorprendía a todos abandonando repentinamente la hoguera. "Dejadme cinco minutos, por favor", decía a las cámaras que la siguieron.

"¿En serio, tío? Esto me parece muy fuerte ya. Ella sabrá, se le ha ido la cabeza", comentaba Mayka con sus compañeras. "No le han hecho nada. No le ha dicho nada", decía Marta. Mientras, a Melodie y a Melyssa no le salían las palabras al escuchar los gritos que Patry empezó a dar a lo lejos.