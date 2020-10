Así vivió Melyssa el tenso cara cara de su madre con Tom Brusse en 'El debate' de 'LIDLT'

Tom y Melyssa se verán las caras en el próximo debate de 'La isla de las tentaciones'

Tom Brusse se enfrentó en 'El debate' de 'La isla de las tentaciones' a una de sus noches más tensas. El marroquí tuvo que rendir cuentas con Nela, la madre de Melyssa. "Primero lo siento de verdad por haber hecho daño a la familia", intentó disculparse él.

"Tú no sientes nada, Tom. No vayas ahora de que sientes porque si tú sentías cuando te fuiste de la isla dejando una chica atrás no vas a mi hija a decirle que estás arrepentido y que quieres ir a casa a comer el bacalao de tu suegra. Tú eres un sinvergüenza y un mentiroso. Tú no tienes sentimientos ninguno, eres un manipulador", le cortó su ex suegra. "Has utilizado a mi hija para coger fama, pero te ha ido muy mal porque media España está en contra de ti y nadie te quiere".

El empresario aseguró que no era ningún manipulador y que su relación con Melyssa terminó a causa de los celos de ésta. "Estaba celosa porque miraba las stories de Sofía Suescun, por quedar con amigas, por todo. Nunca he podido quedar con mis amigas porque me decía que seguro que me había acostado con todas", argumentó.

Además, Tom asegura que era la de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' la que quería volver con él a toda costa: "No paraba de llamarme y me decía: 'No puedo más, me voy a morir, sin ti no soy nadie'. Yo tenía miedo de sus reacciones", aseguró. "Eso es mentira, eres tú el que quería volver con ella", replico Nela.

"En la isla me deje llevar, me arrepiento de haber hecho daño a Melyssa, pero no de haberla dejado para estar con Sandra", quiso zanjar él. "Yo he estado con Melyssa, no con su madre, no sé porque tengo que darle explicaciones". "Tú bajabas las escaleras para ir a la isla y me dijiste: 'Suegra te quiero, me voy a portar bien'", le recriminó Nela.

Melyssa, Tom y Sandra volverán a verse las caras en el próximo debate de 'La isla de las tentaciones' pero, ¿cómo vivió Melyssa este crudo enfrentamiento entre su madre y su ex novio?

Gracias a los stories de Fiama, hemos podido comprobar que la diseñadora de moda se encontraba de lo más tranquila viendo 'El debate' desde su casa. "Todo el mundo esperando para ver a Melyssa, pero a Melyssa la tengo yo", decía Fiama en un vídeo en el que podíamos ver a la de Barcelona muy sonriente.