El emotivo mensaje de David Castelló a Melyssa Pinto: "Tienes una sonrisa demasiado bonita para llorar por quien no te merece"

Tras ver las imágenes en las que su novio besaba a Sandra, Melyssa decidió plantarse y llamar a Tom Brusse a una hoguera de confrontación. Allí también descubrió que el marroquí se había acostado con la soltera. "Me das asco, eres la peor persona que conozco. Te has acostado con ella. Cerdo. Cerdo de mierda. ¿Cómo has podido? ¿Te has quedado a gusto, Tom?”, estalló frente a Sandra Barneda.

"Tienes el corazón podrido y ella es una guarra asquerosa. Todo lo que no me has valorado tú, me valoro yo ahora mismo", dijo antes de marcharse para siempre de República Dominicana.

A pesar de que muchos esperaban que Melyssa se diese una oportunidad con David Castelló, la diseñadora de moda decidió marcharse sola a España. El alicantino y la extronista han sido la pareja favorita para muchos de los espectadores de la segunda edición de ‘La isla de las tentaciones’. El surfero no ha parado de recibir mensajes en los últimos días sobre su posible relación con Melyssa y él ha utilizado sus redes sociales para explicar en qué punto se encuentra su relación.

"Estos días, no paraban de llegarme mensajes rollo: 'Dime que acabas con Melyssa, hacéis súper buena pareja, habéis estado los dos en Portugal...' Hoy se puede decir todo, se puede decir que me la llevo, que me la llevo como colega. Probablemente no iba a la Isla a romper una pareja o a buscar el amor y así ha sido. Pero, lo que tampoco sabía es que me iba a llevar esto. Una conexión tan guay en la que los dos teníamos las cosas demasiado claras", comenzaba escribiendo.

"Creo que te he conocido en uno de los peores momentos de tu vida y, ¿Sabes? Aún así, seguías teniendo luz,un poco apagada, pero la seguías teniendo. No soy nadie aquí para dar consejos… pero nosotros, lo hemos visto desde fuera, fuera de esa venda que tenías en los ojos".