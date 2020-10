La inesperada conexión entre Marta Peñate y David Castelló: "Eres una persona de las que cuando pasan por tu vida no las puedes olvidar"

El surfero se convirtió en uno de los pilares fundamentales para Marta en 'La isla de las tentaciones'

Marta Peñate está viviendo en ‘La isla de las tentaciones’ una de las experiencias más intensas de su vida. La canaria llegaba al programa cargando a cuestas con una relación bastante deteriorada con Lester. Desde que pusieron un pie en República Dominicana, los problemas entre ellos comenzaron a surgir.

La exconcursante de ‘Gran Hermano 16’ no hizo muy buenas migas con Elisa, una de las solteras. Sin embargo, Lester la eligió para tener una de sus primeras citas con ella, algo que hizo que su novia estallase.

Una vez separados, Marta comenzaba a encontrarse cada vez más cómoda en la Villa de los chicos. Su tonteo con Dani y Kevin era evidente y aunque trató de resistirse, no puedo evitar caer en la tentación con el de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’. Ya no hay retorno para mi relación. Once años de fidelidad a la porquería. Lester se va a pensar que esto lo he hecho en otras ocasiones y no es así", lloraba amargamente tras besar al soltero en la piscina y terminar durmiendo con él en la misma cama.

Mientras en Villa Montaña, Lester no disfrutaba de la misma suerte. El canario quiso volver a dormir con Patricia pero esta vez se llevó el rechazo por parte de la soltera. Algo que no le sentó nada bien: "Me he llevado una cobra. No me la creo porque para que se ría de mí, me río yo", dijo después visiblemente molesto.

Lo que no todos saben es que hubo otro soltero con el que Marta estableció una conexión de lo más especial. Marta ha utilizado sus redes sociales para contar que David Castelló fue uno de sus apoyos fundamentales dentro del reality. “Gracias por todo lo que me apoyaste”, ha titulado una fotografía en la que aparece subida a una moto junto al surfista.