Sin embargo, el programa tenía pensado un giro de guion traducido en una medida disciplinaria nunca antes contemplada por los actos de Zoe: “La primera consecuencia es que Jennifer me devuelva el collar. Además, vais a tener la cita juntos”, comentaba la presentadora. Algo que no hizo ninguna gracia a Josué, que afirmaba estar enfadado porque no le apetecía tener la cita con Jennifer: “Me ha molestado que le quitasen el collar del veto porque realmente no me apetecía tener una cita con ella. En caso de poder haber elegido, habría elegido a Diriany”.