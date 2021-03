En 'La isla de las tentaciones: seis meses después' hemos descubierto qué pasó con este triángulo amoroso. Por un lado, Raúl y Claudia rompieron tan solo una semana después del final del reality. Ella no logró quitarse las dudas que llevaba cosechando durante semanas y él decidió tomar la decisión de romper la relación por el bien de ambos.

Ahora, la expareja guarda una bonita aunque complicada relación. Después de muchos vaivenes han llegado a un punto de equilibrio al ser "exnovios que están bien juntos" . Es decir, se ven con frecuencia pero son tan solo amigos. Aunque Raúl sigue enamorado de Claudia y ella sigue sin saber si sí o si no, lo que ha quedado claro es que los dos se tienen mucho cariño.

Claudia y Toni estuvieron juntos solo dos semanas

"Después de que Raúl y yo rompiésemos, estuvimos dos semanas liándonos. Y me empezó a venir recuerdos de Raúl. Me sentía como si le estuviera poniendo los cuernos a Raúl. No estaba preparada para estar con otro chico", explicaba la canaria.