Claudia y Raúl abandonan juntos 'La isla de las tentaciones': "Eres la mujer de mi vida"

Claudia ha tenido mucha química con Toni durante todo el reality

Raúl no ha conseguido conectar con ninguna soltera

La pareja se ha roto nada más reencontrarse

Por fin ha llegado el gran día de Claudia y Raúl. Tras vivir la experiencia de 'La isla de las tentaciones', los canarios han vuelto a reencontrarse en la hoguera final.

Nada más volver a verse, la pareja se ha roto y se ha fundido en un apasionado abrazo. “¿Dónde nos hemos metido?”, le ha preguntado él entre lágrimas. “Te amo. Te he echado mucho de menos”. “No estoy enfadada, pero quiero ver cómo te ves en un futuro porque sé cómo me veo yo y quiero saber si me vas a acompañar”, le ha asegurado ella.

A pesar de no haber caído en la tentación, Claudia ha mantenido una relación muy estrecha con uno de los solteros, Toni. "Antes de venir aquí sí que tenía dudas, no de lo que te quiero, eso lo tenía clarísimo. Siempre lo he dicho, lo que tenía dudas era de si íbamos a estar discutiendo como siempre, o si ibas a venir conmigo a lo que yo aspiro", le ha confesado a Raúl. "Te voy a acompañar en todo y tú a mí, porque somos un equipo. Estuve a punto de decir que me piraba", le ha asegurado él.

"Al principio yo veía que tú y Lara teníais una relación como Toni y yo, pero después me di cuenta que yo estaba conectando más. Igualmente siempre dije que estaba enamorada de ti. Si no lo hubiera besado. Yo al final vine aquí para confiar en ti, y a aparte de eso me surgió todo esto. A Toni quiero tenerlo fuera como una amistad", ha aclarado la participante. "Estoy súper orgulloso de ti y de nuestra relación, por eso dije, voy a luchar por nuestra relación que se lo merece", le ha confesado él.

Claudia: "Hay veces en las que no me he sentido apoyada"

Sandra Barneda ha preguntado a la pareja qué es lo que les molestaba al uno del otro. "Hay veces que no me he sentido apoyada y siento que se ríe de mí. A veces le digo que algo me duele y a él le parece una tontería y sigue chinchándome", ha querido explicar la de Las Palmas.