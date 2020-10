Mucho más tranquilo que Yun y convencido de que él no podía haber hecho nada más de lo que había hecho porque “no se le puede gustar a todo el mundo” y que él no era el prototipo de chico que le gustaba a las concursantes de ‘La isla de las tentaciones 2’ . Cristian ha llegado al plató con la sensación de que se había equivocado al elegir a Inma , pero tiene claro que la novia de Ángel, le encantó desde el momento en que la vio.

Cristian se tomó muy bien ser el primer tentador expulsado de ‘La isla de las tentaciones 2’, lo único que no le gustó, según ha explicado, fue que le eligieran a él cuando Melodie aseguró que con él se podía hablar y que había chicos con los que casi no había hablado: “Estoy muy cabreada, hay chicos con los que prácticamente no he hablado”.