Diego besa a Jennifer y Carla sufre un ataque de celos: "No me parece normal"

Tras ver las imágenes de Lola y Simone, Diego cayó en la tentación con Carla

Carla fue la soltera vetada por las chicas

Diego tuvo que elegir a otra soltera para la cita y la afortunada fue Jennifer

Diego se llevó una gran decepción en la hoguera viendo las imágenes de Lola y Simone. Sin embargo, el cántabro ha cambiado rápidamente de actitud y se está dejando llevar en la villa. Primero, el cantante cayó en la tentación con Carla y ahora se ha besado con otra de las solteras, Jennifer.

Aunque todo empezó como un divertido juego en el que los participantes debían sujetar el hielo con la boca, la prueba sirvió de excusa para que Diego y Jennifer se dieran dos besos. "Las mujeres hacen conmigo lo que les da la gana", se reía él. En un primer momento, Carla trataba de restar importancia al asunto. "No me voy a pelear, me sabe mal, déjale un ratito con ella, luego ya me lo llevo yo", se sinceraba con Fiama. Pocos minutos después, Carla se enfadaba con Diego.

"¿Tú crees que después de todo, que estamos como estamos, tienes que hacer esto? Te has besado dos veces, dos no se besan si uno se quiere. No me parece normal Diego", le preguntaba molesta. "Ha sido el juego del hielo", se excusaba él. "¿Qué eres la novia? Déjalo que lo está pasando bien", defendía Jennifer. "Me he puesto celosa porque Diego me dijo que no se iba a besar con ninguna chica porque no lo iba a sentir", explicaba Carla.

"Se ha puesto celosa y no me gusta porque no es mi novia. Si me gustan dos chicas y beso a una, la otra no tiene que recriminarme nada", contaba más tarde el novio de Lola. Al cabo de unos minutos, Diego iba a buscar a Carla para tratar de poner fin a su enfado. "Yo no me voy besando con la gente, me estás haciendo dudar", le recriminaba ella.

Carla, soltera vetada