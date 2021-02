Rubén y Carla reciben los 'collares del veto' y cuatro solteros son expulsados de 'La isla de las tentaciones 3'

Rubén y Carla han sido los primeros solteros en ser vetados por las parejas para tener una cita

Imanol, Iker, Alba y Bela han sido los cuatro solteros expulsados de las villas al no tener 'feeling' con los participantes

Lara y Diego se emocionan con la idea de que sus parejas han vetado a sus solteros favoritos

Los participantes de 'La isla de las tentaciones 3' han conocido por fin quiénes son los solteros que sus parejas han vetado para tener la próxima cita. En el caso de Villa Montaña, las chicas creían que Isaac, Toni o Simone serían los nombres que daría Sandra Barneda al ser quienes parecen tener más 'feeling' con algunas de ellas. Sin embargo, la presentadora le daba el collar a Rubén Sánchez.

Al anunciarlo, Lara no pudo contener una sonrisilla de emoción. "No sé si lo vetan por mí o solo porque lo han visto entrar", explicaba aunque esperaba que fuese una indirecta de Hugo. Por su parte, Rubén entendía el gesto como una clara señal de preocupación por parte de los chicos. "Me lo imaginaba pero tampoco me preocupa. Piensan que puedo hacer cosas en su relación. Tienen miedo. Ya no es el aspecto físico de una persona sino el emocional", reaccionaba.

Además, Lara, Lola, Lucía, Marina y Claudia debían escoger a sus próximas citas qué dos solteros no querían que formasen parte ya de 'La isla de las tentaciones 3'. En primer lugar, eliminaron a Iker, con quien menos habían conectado. El de Álava se lo tomó bien. "Me llevo amigos y me voy contento. No he conectado con ellas porque he estado cerrado. Me hubiese gustado mostrarme cómo soy. Me lo he pasado bien, me voy contento", expresaba.

Después eligieron a Imanol para que no continuase con ellas. Pero con mucha pena ya que le han cogido mucho cariño. "Por un motivo u otro la afinidad ha sido más de amistad pero he estado a gusto". Antes de despedirse, se dieron un gran abrazo entre lágrimas.

Carla recibe el collar del veto y dos solteras son expulsadas en Villa Playa

En la otra villa, la misma escena se vivía pero con las solteras y los chicos de 'La isla de las tentaciones 3'. Lo primero era conocer qué chica no podría tener una cita con ellos: Carla, la soltera que se ha besado con Diego.

"Sinceramente el tener este collar para ser vetada me da a entender que me tienen miedo así que voy a ver la parte positiva y verlo como que me ven una tentación. Lo que no me pueden vetar es estar con él en la villa que es lo que voy a hacer. Lola tiene motivos para estar preocupada porque el 'feeling' que tengo con Diego se ve a kilómetros", reaccionaba la barcelonesa.

Por su parte, Diego pillaba claramente la indirecta: "Lola está arrepentida del feeling extremo con el chico y es un mensaje que me manda. No tendré la cita con Carla pero no me voy a cortar de estar con ella en la villa. Agradezco el gesto que de mi novia me mande una indirecta al poner el collar", decía.

Era el turno entonces de que Hugo, Raúl, Diego, Manuel y Jesús decidiesen qué solteras no debían seguir ya intentando conquistarles. La primera de ellas era Alba, la chica que tiene un pasado con Diego por el cual Lola se molestó mucho. La soltera explicaba que cree que por ese enfrentamiento no ha podido mostrarse tal y como es.