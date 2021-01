Diego se enfada con Lola al escoger a Simone para la primera cita: "¡Di que lo has cogido porque te parece guapo!"

Diego y Lola quieren superar 'La isla de las tentaciones 3' para tener un hijo

A Diego no le convencen las explicaciones de Lola cuando escogía a Simone

Simone es el soltero italiano que más preocupaba a los chicos

Diego y Lola han empezado la aventura de 'La isla de las tentaciones 3' como si de una montaña rusa se tratase. Muy unidos, esperan superar esta experiencia para tener un hijo y dar así un paso muy grande en su relación. Sin embargo, al llegar a la isla el primer obstáculo que se encontraban tenía nombre: Alba.

Ella era la soltera que por casualidad también participa en esta edición y que no esperaban encontrar. En su día, Diego se dio unos besos con Alba en la grabación de un videoclip. Algo que Lola no logra superar y por lo que perdió un poco de confianza. El reencuentro, cómo no, estuvo marcado por la tensión.

Después encima Lola y Diego tenían que pasar la noche separados. Cuando se volvieron a ver, la cosa no fue a mejor. Debían escoger a sus primeras citas y Lola eligió a Simone, el soltero italiano por el que los chicos estaban más preocupados debido a su acento y su atractivo físico.

"Es con el único que he hablado. Me parece tranquilo y me ha caído muy bien. Tiene una personalidad parecida a la de Diego, tranquilo. También me hace gracia porque le veo grandote pero luego parece sensible", explicaba la participante.

Diego se enfada con Lola: "No ha sido sincera"

Sorprendido, Diego se mosqueaba con Lola por sus argumentos. Consideraba que tranquilo era, pero que no sensible. "Creía que te gustaba que habían pasado cosas en las que he sacado la cara por ti", le reprochaba.