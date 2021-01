La presentación de los solteros y las solteras provoca los primeros roces en las parejas de 'LIDLT 3'

El enfrentamiento entre Alba y Lola

"Le mandé a la mierda y al día siguiente me marché de casa, me dijo que no iban a llegar al beso y cuando vi el videoclip me encontré una bacanal", explica la novia del extronista. Alba se ha excusado asegurando que ella no hizo nada y que no tenía la culpa de que Lola se pusiese celosa. Además, ha asegurado que Diego habló con ella después del rodaje.