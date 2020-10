La de ‘Sábado Deluxe’ no fue la única: otras polémicas discusiones entre Fani y Christofer

Tras someterse al polígrafo de Conchita, el chileno decidió abandonar el programa muy enfadado

Christofer, Fani y Rubén revolucionaron ‘Sábado Deluxe’. El polígrafo sacó a la luz secretos de la pareja, como que la exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ pensaba en Rubén a la hora de mantener relaciones sexuales. Por si fuera poco, una grabación mostraba a Fani y Rubén tonteando durante la publicidad cuando pensaban que no había cámaras.

Muy enfadado, Christofer abandonaba el programa. “Nunca me han humillado tanto”, aseguraba. Poco después, en el parking de Mediaset, la pareja protagonizaba una monumental discusión en la que algunos testigos aseguran que escucharon pedir a Rubén que le esperase, ya que a lo mejor se iba con él.



Pero esta no ha sido la única pelea que hemos visto de la pareja.

Recordamos algunos de los enfrentamientos más sonados entre Fani y Christofer:



La hoguera de confrontación entre Fani y Christofer es uno de los momentos más tensos que se recuerda en ‘La isla de las tentaciones’. Tras la infidelidad de Fani con Rubén, Christofer decidió marcharse del programa y regresar a España.

"Me he dado cuenta de que estaba buscando algo contigo y quizás no eres tú la persona adecuada para mí. Rubén no se ha enamorado de mí ni yo de él, pero estamos bien", le explicaba la joven a su pareja. "Eres la primera que no me deja tener amistad con chicas y yo a ti te he dado banda ancha para hacer lo que quieras. Tú eres la persona que me ha apagado a mí, me encerraste en una burbuja. Antes de ti, bailaba, cantaba, saltaba…", respondía Christofer.

En una de las pruebas de ‘La casa fuerte’, los residentes debían utilizar diferentes materiales para diseñar trajes de gala. La cosa no fue muy bien para Christofer y Fani, quienes no lograban ponerse de acuerdo a la hora de elaborar la prenda. “¡Te quieres esperar!”, le espetaba Christofer cuando Fani le metía prisa. “Pues chico, habla, cógeme medida…”, le contestaba ella desesperada. La tensión en la creación del traje acabó con la paciencia de Fani que terminó abandonando a su chico para irse al jardín y tumbarse en una tumbona.

Esta no fue la única prueba en la que la pareja se enfrentó. En otro de los juegos, Fani le pidió a su novio que se callara y él respondió que se callaría “cuando le saliese de los coj****”. "Deja de hacerte el chulo y de dar una imagen que no es la tuya. No me puedes hablar así, soy tu futura mujer, yo las cosas te las digo en privado, no delante de la gente. No se puede razonar contigo", le pidió ella. “En casa te monto pollos peores y lo sabes”, respondió el chileno.

Enfadado por las malas formas de su chica, Christofer estalló contra Fani: “No me da la gana de que quedes como una verdulera, me tienes hasta la p****, estoy cansadito, solo intento que tengas una buena imagen en los realities, que bastante mala ya la tenemos, estoy hasta los coj****”, brotó.