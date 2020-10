Christofer defiende a Fani tras su polémico polígrafo en 'Sábado Deluxe': "Ella no me humilló, ya está bien de que quede como la más mala"

“Bueno chicos, quiero dejar una cosa bastante clara, quiero dejar claro que hoy Fani no me ha humillado. Yo me he levantado porque ha habido un momento que tanto como los colaboradores como el programa para mi percepción se han pasado un poco de la raya, me han puesto una canción y para mí ha sido una falta de respeto. He cogido, me he levantado no los temas que han salido, ya lo había hablado con Fani, son cosas que ya han pasado y son cosas que yo he visto y había visto toda España. Entonces ya está bien de que yo quede como el gilipollas más grande y Fani como la más mala. No, se acabó, ya está. Que yo las cosas las tenía hablado con Fani sé lo que he perdonado y estoy con ella y la quiero y punto que ella ya está bien”, zanjaba en Instagram.