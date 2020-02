El frío y tenso reencuentro entre Fani y Christofer en la hoguera de confrontación

Fani acepta la propuesta de su novio y se vuelven a ver las caras antes de que acabe el reality

En la última ceremonia de la hoguera Christofer se plantó y no quiso ver mas imágenes de su novia con Rubén. "No puedo más con la situación, necesito verla y que me explique muchas cosas porque no entiendo nada", pidió a Mónica Naranjo. Tras mucho pensárselo, Fani acude a la hoguera de confrontación protagonizando un frío y tenso reencuentro con Christofer.

Fani ha confiado en Adelina para hablar sobre un tema muy importante para ella, la identidad de su padre. "Me llegaron rumores de mi propia familia hacía a mí diciendo que mi padre no es mi padre. Mi madre ha sido una cabeza loca, ha hecho lo que le ha dado la gana", cuenta.

La tía de Fani estalla en plató

Julián ha hecho un comentario sobre el tema que ha provocado que Maite monte en cólera. Kiko Matamoros también ha opinado sobre el tema: "No estamos acostumbrados a ver a gente no respetar la imagen de su madre fallecida atribuyéndose una paternidad dudosa", ha dicho el colaborador provocando que la tía de Fani se marchase del plató.

Sandra Barneda brota contra Julián: "Eres un reventado"

Tras un comentario de Julián sobre Andrea, la presentadora ha intervenido y le ha asegurado que era "un reventado". Esta no ha sido la única ocasión en la que Sandra ha tenido que defender a la joven. Melani Soler ha asegurado que a la novia de Ismael "se le cruzaban los ojos" y ella ha pedido que "no se meta con los estrábicos".

La madre de Andrea llama en directo para defender a su hija

La madre de Andrea ha entrado en directo por teléfono para sacar la cara por su hija. "En primer lugar quería hablar con el padrino de Ismael y decirle que si no he ido no es por vergüenza sino porque estoy de baja. Eso primero. Lo segundo. Mi hija que haga lo que le da la gana. Ismael ha utilizado a mi hija para buscar la fama en 'La Isla de las tentaciones'. Y se le va a caer la máscara", dejaba claro.

La relación entre Álex y Fiama se desmorona

"Estamos flipando. No tengo nada más que hablar con Alejandro. Me la ha liado, me ha intentado ningunear, estropear la relación con mis compañeras...", le cuenta Fiama llorando a Fani en el próximo capitulo. La canaria ve algo que la ceremonia de la hoguera que la deja totalmente descolocada.

El momento más picante de 'El debate de las tentaciones'