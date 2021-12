Las chicas son un fuerte apoyo entre ellas en Villa Paraíso y es que no lo están pasando nada bien en algunos momentos de esta experiencia. Pero no es todo oro lo que reluce, la buena relación de Sandra y Miguel ha terminado molestado a Gal·la que así se lo hizo saber su compañera.

El juego de la botella hacía saltar la chispa que le faltaba a Gal·la para decirle lo que pensaba a Sandra. Ella debía dar un mordisco en el cuello a la segunda persona que más le atrae de la casa y en ese momento elige a Miguel, lo que no gusta nada a su amiga . Gal·la viene con sospechas de que a ella le puede gustar Miguel tiempo y, de nuevo, en esta fiesta le pregunta si le gusta y la respuesta sigue siendo que no.

"Con él no tendría nada", repite en varias ocasiones Sandra y se explica: "Si quisiera tener algo con Miguel lo tendría". Gal·la le cuenta sus impresiones en la villa entre ella y Miguel y su compañera le pide que no se tome nada como "personal" porque le elige por "descarte" y afirma que no tendría nada con él fuera del programa. No te lo pierdas.