La chispa que hizo saltar a Gal·la fue uno de los retos de la botella. Sandra debía dar un mordisco en la nuca al segundo chico que más la gustase y escogió a Miguel. A la novia de Nico no le hizo ninguna gracia porque creía que ese gesto confirmaba sus sospechas, pese a las continuas negativas de Sandra. Lo habló con Zoe , que reconoció que no acaba de fiarse de la novia de Darío …

Gal·la le ha preguntado varias veces a Sandra si le gusta Miguel, pero ella siempre ha dicho que no. Durante la última fiesta volvió a hacerlo y la respuesta fue la misma. La novia de Darío asegura que no tendría ningún problema en reconocer que se siente atraída por el extronista si así fuese, pero que no es verdad. Gal·la no ha terminado de creerla y Sandra se ha marchado muy afectada…