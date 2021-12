Sandra vuelve a ser infiel a Darío: se lía con Rubo y su novio pide una hoguera de confrontación

La pareja entró a ‘La isla de las tentaciones’ afirmando que su objetivo era que Sandra lograra confiar en Darío, pero hemos descubierto que esa no era la verdad. La de Alicante le fue infiel a su chico poco antes de comenzar el programa y los dos acordaron no decir nada al respecto. Ese secreto tenía amargado a Darío, que sintió un gran alivio cuando todo salió a la luz. Ahora sabemos que es él quien no confía en su chica y entendemos mejor su comportamiento en Villa Playa.