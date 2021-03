Diego y Lola se vieron las caras en la hoguera de confrontación

Diego descubrió la infidelidad de Lola con Carlos

Tras ver a una Lola totalmente destrozada en las imágenes de la tercera hoguera, Diego decidió pedir una hoguera de confrontación. "Yo no la puedo ver así y no quiero seguir viendo imágenes de Lola porque me duele mucho. Lo que quiero hacer es ir al grano y si se puede hablar con ella", le ha dijo el cántabro a Sandra Barneda sin ver los siguientes vídeos que el programa tenía preparados para él.

Diego descubrió que la leonesa le había sido infiel con Carlos en la misma cama en la que dormía Lucía. "Lo que estás viendo es un descontrol de mi cabeza, no es justificación pero tenía las hormonas alteradas y caí en el error de hacerlo ahí, sin pensar en nadie. Yo te veía bien con Carla porque la agarrabas y besabas y quizás me confundí por eso", se justificaba la de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' entre lágrimas.

"Alucino la verdad, igual me pellizcan y es un sueño y seguimos en León antes de venir aquí. Me da vergüenza ajena", decía Diego sin poder creer lo que veía. "Pensaba que era Simone, ya si lo has hecho con otro...", decía él.

A pesar del dolor que las imágenes le habían provocado, Diego decidió darse otra oportunidad con Lola. "Soy una persona que me tomo mi tiempo para decidir sobre cualquier cosa que me afecté en la vida y sería muy precipitado decir que no pasa nada y que somos los más felices del mundo. Prefiero seguir en las villas y ver qué pasa con Carla. Lola ha descubierto que está enamorada de mí y que no quiere estar con ningún chico de la villa, yo también necesito darme cuenta de eso", aseguró el soltero.

"Prefiero continuar en la villa para demostrarle que le quiero, que le voy a respetar y que sigo enamorada de él", fue la decisión de Lola.

A continuación, Lola y Diego nos contaron en exclusiva cómo se sentían tras su reencuentro:

"Ya ha terminado la hoguera de confrontación. Cuando he visto a Lola he sentido alivio por un lado, porque ya estaba aquí. Por otro, no sabía que hacer. Para mía ha sido a la vez increíble y extraño el verla", confesaba el abogado.