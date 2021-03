Diego pidió una hoguera de confrontación para pedir explicaciones a Lola

Lola se ha derrumbado al ver imágenes de Horus

La pareja quiere continuar poniéndose a prueba en el reality

Tras encontrarse a una Lola más arrepentida que nunca, Diego pidió a Sandra Barneda una hoguera de confrontación para poder arreglar las cosas con su novia. De esta manera, el cantante se quedó sin ver las imágenes que el programa tenía preparadas para él en las que la leonesa aparecía 'jugando' bajo las sábanas con Carlos.

Después de mucho pensarlo, la de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' decidió acudir a la reunión frente al fuego y afrontar la realidad de lo que había ocurrido. Para sorpresa de todos, el extronista se mostraba más cariñoso que nunca y recibía a su pareja con un cálido abrazo.

"Esto va a ser difícil, lo siento por lo de las imágenes y eso", se rompía ella nada más llegar a la cita. "Ya lo hemos visto, todas las imágenes. ¿Me quieres? Yo también te quiero", le dijo él intentado tranquilizarla. Muy nervioso, el cántabro explicaba que había pedido la hoguera de confrontación porque en las últimas imágenes que había visto de ella parecía muy arrepentida y eso "le había tocado el corazón".

Lola, muy confusa, adivinó que su novio no había visto su pasional encuentro con Carlos. "He hecho cosas peores que lo de Simone", confesó ante un desencajado Diego. "¿Un beso?", preguntó él. Lola negó con la cabeza.

Diego ve las imágenes de Lola y Carlos

Más tranquilo, el abogado aseguró que iba a cambiar su manera de actuar y que viera lo que viera, no iba a tomar decisiones precipitadas. "Lo que estás viendo es un descontrol de mi cabeza, no es justificación pero tenía las hormonas alteradas y caí en el error de hacerlo ahí, sin pensar en nadie. Yo te veía bien con Carla porque la agarrabas y besabas y quizás me confundí por eso", explicaba Lola entre lágrimas después de que Diego descubriera su infidelidad.

"Alucino la verdad, igual me pellizcan y es un sueño y seguimos en León antes de venir aquí. Me da vergüenza ajena", decía Diego sin poder creer lo que veía. "Pensaba que era Carlos, ya si lo has hecho con otro...".

Lola se quiebra al ver a su perrito Horus

Sandra a dado una sorpresa a la pareja y en la tablet han aparecido imágenes de su mascota, Horus. Instantáneamente, Lola se ha derrumbado por completo y su llanto se ha vuelto mucho más fuerte. "Está enorme. Para mí significa nuestra familia, es nuestro símbolo de unión. Lo que estábamos construyendo. Me ha hecho chocar con la realidad, explotar la burbuja en la que estaba", acertaba a decir entre sollozos.

"Ese es nuestro campeón, me hace mucha ilusión verle. Lo hecho mucho de menos, para mí es el único animal sobre la tierra que sé que está conmigo al 100%. Me hace mucha ilusión ver que está bien", ha dicho un sonriente Diego.

La decisión de Diego y Lola

Una vez vistas todas las imágenes, Sandra ha hecho a la pareja la gran pregunta: ¿Cómo continuaría su relación?