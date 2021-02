Lola y Carlos hacen cosas "picantes" bajo las sábanas mientras Lucía duerme: "Tenía las hormonas revolucionadas"

Sube la temperatura entre Lola y Carlos al hacer 'manitas' bajo las sábanas

Lucía alucina al despertarse y darse cuenta de lo que están haciendo Lola y Carlos

Diego ve imágenes en directo de Lola y abre la puerta a la reconciliación

¡La temperatura ha subido más que nunca en Villa Montaña! Lola ha protagonizado un brutal giro de acontecimientos en 'La isla de las tentaciones 3'. De pasar a tener mucha conexión con Simone, la participante ha acabado durmiendo con Carlos en la misma cama. No estaba solos porque también dormía Lucía con ellos. Pero eso no les ha impedido 'jugar' bajo las sábanas.

El quinto capítulo del reality ha sido un no parar de emociones. Lola comenzaba llorando por Diego al ver los duros comentarios que había hecho sobre su estatus económico así como por su infidelidad besando a Carla, una de las solteras, aunque este último punto lo consideraba una venganza. Aún con todo, Lola se derrumbaba ante Sandra Barneda asegurándole que no ha dejado de querer a su pareja.

A partir de entonces Lola tomaba la determinación de enfocarse en arreglar las cosas con Diego. Eso implicaba tomar distancia de Simone, del cual no se siente ya tan atraída. "Yo creía que estaba sintiendo algo por él, pero me he dado cuenta de que yo me enamoré de Diego, de cómo es él. Solo de imaginar que me ha dejado de querer me parte el corazón, yo le quiero. Ojalá pueda arreglarlo. Mi corazón me pide que luche por tratar de solucionar lo que ha pasado aquí", le comentó a sus compañeras antes de tener una charla con el italiano.

Finalmente Lola se atrevió a hablar con Simone para exponerle todo. El italiano fue comprensivo pero le pilló por sorpresa, así que le pidió que respetase su espacio dentro de la villa. No obstante, había un hándicap: ya tenían pactada la siguiente cita juntos.

Aunque Lola quería aprovechar el momento para llegar a un entendimiento, la cosa no fue bien. Simone le dijo a Lola que había hecho "un papel" y la participante, indignada, abandonaba la cita hecha una furia.

¡Se prende la llama entre Lola y Carlos!

Para rebajar tensiones, las chicas decidieron hacer una fiesta temática en Villa Montaña por la noche. Maquillaron a los solteros y les vistieron con su ropa haciendo ellas lo mismo a la inversa. La fiesta dio mucho de sí. Entre otras cosas, para que surgiera una atracción entre Lola y Carlos.

Carlos es el soltero que más sonrisas saca a Lucía, Lara, Lola, Marina y Claudia en la villa. Es el alma de la fiesta. Lo que no sabíamos es que, tal y como apunta Lola, había "un chispeo" desde el comienzo con la participante.

"Carlos es guapo, está fuerte, es muy alto, siempre ha habido como un chispeo ahí entre nosotros. Es mi amigo pero siempre ha habido una tensión sexual", confesaba Lola dejándonos boquiabiertos.

Tengo las hormonas alteradísimas y me he calentado (Lola)

Pero aún más nos quedamos 'en shock' cuando Carlos se sumaba a dormir con Lola y Lucía en la misma cama. Lo que parecía una noche inocente de tres amigos aprovechando las dimensiones de una cama gigante, se convirtió en que tres son multitud.

¡Bajo las sábanas Lola y Carlos empezaron jugando y acabaron haciendo manitas! "Debajo de las sábanas hemos jugado, hemos estado a gusto... Yo tengo las hormonas alteradísimas y me he calentado", confirmaba Lola después. Al igual que Carlos: "Mientras Lucia se dormía no sé como pero empezamos a tocarnos y no me lo esperaba pero surgió".

La escena fue interrumpida por Lucía, que al notarles que no paraban de moverse. La de Puerto Real alucinó al descubrir lo que estaban haciendo...

Diego se emociona al ver a Lola en directo: abre la puerta a la reconciliación

Mientras tanto, en Villa Playa Diego ha vivido su propia montaña rusa emocional. Si bien había advertido que no se iba a privar de seguir haciendo con Carla lo que le apeteciese, en la villa se mascaba la tensión cuando Jennifer, otra soltera, entraba en juego. Diego y Jennifer se besaban en una fiesta, lo que molestaba mucho a Carla. Al final, el cantante se está viendo dividido entre las dos solteras.

Pero lo que más ha dolido a Diego ha sido ver a Lola destrozada por su remordimiento. Sandra Barneda dio a los chicos la oportunidad de que uno de ellos pudiera ver imágenes en directo de su novia. Decidieron que fuese Diego el que las viera para determinar si debía reconciliarse con su novia (que le había mandado el collar del veto a Carla) o bien continuar avanzando con las solteras.

En las imágenes Diego puedo ver a Lola llorando desconsoladamente al contar lo muy enamorada que está de él. No pudo contener las lágrimas al ver a su novia así y reconoció que había sido vengativo con ella.

"Está asustada porque conociéndome sabe que ahora la puedo liar en la villa. Estoy mal. No pensaba que esto iba a suceder aquí. Si la tuviera delante le daría un abrazo enorme y si se lanzara a darme un beso no me iba a apartar", le dijo Diego a la presentadora.