Jose y Adelina han roto: de su amor indestructible a la primera crisis tras su pedida de mano

Pero ¿Cómo era su relación? La pareja nos dejó ver no sólo su forma de entender el amor, también sus dudas e inseguridades. Se despidieron entre un mar de lágrimas, con Adelina asegurando que José no tenía nada que ver “con el resto de hombres del mundo”.

Las dudas de José

Las 20 reglas de José y Adelina

El enfado de Adelina con las dudas de Jose

Ella no le había dado motivos, por eso, cuando Adelina vio a Jose derrumbado por las dudas, se enfadó. Su novio le había dicho a Ismael que estaban en la misma situación cuando Ismael había visto a su chica con otro chico, algo que no había pasado en el caso de Adelina. "Me ha descolocado que diga que está en la misma situación porque creo que Andrea y yo no tenemos nada que ver. No me gusta que sea una persona insegura", decía entonces.