Lola no puede negar su atracción hacía Simone: "Se me cae la baba, me hace sentirme muy bien"

Lola se siente "como una princesa" con Simone

La novia de Diego se siente mal por lo que está haciendo con el italiano

"Hemos conectado, no puedo evitarlo", asegura Lola

Lola quería participar en 'La isla de las tentaciones' para poner a prueba a su novio Diego y comprobar que era capaz de no caer en la tentación. Sin embargo, lo que la novia del cantante nunca se imaginó es que sería ella misma la que tendría que superar el reto: Lola está cada vez más ilusionada con Simone.

"En la piscina estábamos a nuestro rollo pero porque tenemos ganas de conocernos más personalmente y en grupo no se puede. Hemos conectado, somos personas. ¿Qué hago? No puedo hacer otra cosa. Yo venía aquí a poner a Diego a prueba, no a mí. Yo estaba segurísima y ver que el reto lo estoy haciendo yo...Yo me dejo llevar por un abrazo pero luego pienso que no debería haberlo dado. Tengo miedo de acercarme a Simone pero no puedo evitarlo. Me siento culpable de lo que estoy haciendo", confiesa la participante.

"Lo que a Diego le falta hacia mí que tiene Simone es esa atención, yo tengo que ir detrás. Igual se ha acostumbrado. Necesito esa esencia de cariño para fortalecer la relación. A mi me encanta que me abracen, que me hagan sentir como una princesita. Suena típico pero me hace sentirme muy bien", explica.